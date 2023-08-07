Девелопер передаст Москве образовательный комплекс в районе Перово

Объект планируется ввести в эксплуатацию в конце 2027 года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Образовательный комплекс в районе Перово будет передан в собственность столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Инвестор вложит собственные средства в строительство образовательного комплекса на 120 мест. Объект планируется ввести в эксплуатацию в конце 2027 года", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства столицы.

Как сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, объект будет расположен на шоссе Энтузиастов, з/у 46 (Восточный административный округ).

"Москомстройинвест подписал договор с АО "СЗ "Инфосеть", которое входит в компанию "РГ-Девелопмент". Социальный объект будет построен в составе жилого комплекса в районе Перово. По условиям договора застройщик обеспечит передачу в собственность города образовательного комплекса, состоящего из детского сада на 40 мест и школы на 80 мест", - цитирует пресс-служба Пятову.