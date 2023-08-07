В ЛНР в 2023 году планируется начать строительство ипотечного жилья

В пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР ранее сообщили, что четыре застройщика готовы приступить к строительству жилья на территории Луганска

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Строительство жилья по программе ипотечного кредитования в Луганской Народной Республике (ЛНР) намерены начать в 2023 году, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"В этом году мы планируем приступить к строительству жилья по программе ипотечного кредитования: уже нами определены земельные участки, ведутся переговоры с потенциальными застройщиками", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

24 июля в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР сообщили ТАСС, что четыре застройщика готовы приступить к строительству жилья на территории города Луганска.