Мишустину предложили использовать материнский капитал для ремонта жилья

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила, что сейчас наблюдается серьезный рост цен на материалы для внутренней отделки

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (фракция "Справедливая Россия - За правду") попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина дать оценку ее готовящейся законодательной инициативе о возможности использования средств материнского капитала для ремонта жилых помещений. Письмо на имя председателя правительства депутат разместила в Telegram-канале.

"Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть указанную законодательную инициативу по включению ремонта жилого помещения в перечень направлений для распоряжения средствами материнского капитала и представить позицию правительства РФ по данному вопросу", - написала Лантратова в письме премьер-министру.

Депутат отметила, что сейчас наблюдается серьезный рост цен на материалы для внутренней отделки. Согласно приведенным в письме данным, средняя стоимость материалов для ремонта по итогам первой половины 2023 года увеличилась на 10,6% относительно показателей конца 2022 года. В своем канале Лантратова также указала, что эксперты отрасли прогнозируют дальнейший рост цен в районе 10-15% к концу 2023 года в связи с высокими темпами ввода в эксплуатацию нового жилья.

Парламентарий заключила, что представляется целесообразным расширить использование средств материнского капитала, дав семьям возможность тратить эти деньги на ремонт жилья, в связи с чем она разрабатывает соответствующий законопроект.