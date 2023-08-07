В парке "Сокольники" демонтировали незаконное строение

Площадь объекта составляла 41 кв. м

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Незаконное строение обнаружили и демонтировали на территории парка "Сокольники" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"Специалисты ведомства выявили незаконную постройку на территории парка культуры и отдыха "Сокольники". Объект площадью 41 кв. м разместили неправомерно - территория для строительства не предоставлялась. Кроме того, сведения о нем отсутствовали в техническом и кадастровом учетах. На момент обследования строение не эксплуатировали", - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Одноэтажное строение располагалось в Восточном административном округе по адресу: 3-й Лучевой просек, владение 12. Самострой уже демонтировали.