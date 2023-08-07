В центре Москвы расселили 30 домов с начала программы реновации

Новое жилье в рамках программы получат свыше 4,7 тыс. человек, живущих в ЦАО

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Переселение жителей 30 домов, подлежащих сносу по программе реновации, завершено в центре столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"С начала реализации программы реновации жилищного фонда <...> в Центральном административном округе Москвы, в районах Пресненском, Басманном, Таганском, Красносельском вовлечено в переселение 32 дома, из них в 30 домах отселение жителей завершено. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, новое жилье по программе реновации получат больше 4,7 тыс. человек, живущих в центре Москвы. Почти все уже заключили с городом договоры, оставшиеся сейчас оформляют необходимые документы", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба столичного департамента строительства.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов, в которых проживает около 1 млн жителей. Взамен устаревшего жилья им предоставят новые квартиры в современных новостройках.