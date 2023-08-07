В Петербурге в 2023 году введут до 360 тыс. кв. м складской недвижимости

Объем сделок до конца года прогнозируется на уровне 600 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Два корпуса логистической группы "Адмирал" суммарной складской площадью 82 тыс. кв. м введут в эксплуатацию в этом году в Петербурге. Всего до конца года в городе ожидается ввод до 360 тыс. кв. м объектов складской недвижимости, сообщил в понедельник ТАСС руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев.

"До конца года мы можем ожидать ввод качественных складских объектов в диапазоне от 90 тыс. кв. м до 190 тыс кв. м в зависимости от того, будут ли введены в эксплуатацию крупнейшие объекты - два корпуса логистической группы "Адмирал" суммарной складской площадью 82 тыс. кв. м и вторая очередь ПСК "Новоселье" общей площадью около 17 тыс. кв. м. До конца года также должен быть введен в эксплуатацию пятый корпус логистического парка "PNK Парк Шушары-3" арендопригодной площадью около 61 тыс. кв. м. Таким образом, суммарный ввод за 2023 год может достигнуть от 260 до 360 тыс. кв. м", - сказал он.

Объем сделок до конца года прогнозируется на уровне 600 тыс. кв. м. По словам Князева, значительная доля, около половины сделок, вероятнее всего придется на сделки с компаниями сегмента онлайн-торговли. "Это связано с текущим интересом крупного федерального игрока к расширению занимаемых площадей на рынке Санкт-Петербурга", - отметил он.

Объем неудовлетворенного спроса оценивается на уровне 500 тыс. кв. м. Из этого объема подавляющее большинство, около 90%, приходится на блоки площадью более 10 тыс. кв. м. Сроки экспозиции для построенных, готовых к въезду, блоков данной площади сейчас минимальны - порядка одного месяца. Тем не менее, отсутствие такого предложения на рынке значительно ограничивает темпы заключаемых сделок.

"Мы вновь фиксируем ситуацию рынка арендодателя, когда компании арендаторы вынуждены конкурировать друг с другом за подходящие площади, что выражается в значительном росте запрашиваемой арендной ставки. К концу первого полугодия она достигла рекордных значений в 6 770 руб./кв.м/год triple net (арендная ставка - прим. ТАСС) и, вероятнее всего, продолжит расти и далее, поскольку внутренних предпосылок к изменению ситуации до конца года нет.

По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, новое строительство складских объектов по состоянию на июль текущего года уже максимально приблизилось к годовым значениям ввода новых объектов за предыдущие годы и составило 201 тыс. кв. м. Из крупных объектов на рынок Петербурга вышли корпус в Армада Парке для Сбер Логистики (108 тыс. кв. м), складской комплекс Русич-Белые ночи (54 тыс. кв. м), второй корпус в Ozon Бугры (26 тыс. кв. м).