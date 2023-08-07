На Ставрополье участников СВО из числа детей-сирот обеспечат жильем в приоритетном порядке

В Минимущества края имеются сведения о 45 лицах из числа детей-сирот - участниках специальной военной операции

ПЯТИГОРСК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Ставропольского края обеспечат участников специальной военной операции из числа детей-сирот жильем в приоритетном порядке. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"В текущем году жильем будут обеспечены 410 детей-сирот - 290 человек получат квартиры, еще 120 - жилищные сертификаты. С начала года выдано 105 таких сертификатов, заключены контракты на приобретение 107 квартир. Особое внимание уделяется решению жилищного вопроса детям-сиротам, участвующим в специальной военной операции - по поручению губернатора жилье им предоставляется в приоритетном порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас двое участников СВО из числа детей сирот уже получили жилищные сертификаты, еще двое - квартиры в городе Михайловске. Соответствующая работа в крае продолжается.

В пресс-службе губернатора ТАСС сообщили, что в настоящее время в Минимущества края имеются сведения о 45 лицах из числа детей-сирот - участниках СВО. В четвертом квартале ожидается передача от застройщиков жилых помещений в городах Ставрополе, Невинномысске, Железноводске, которые будут предложены участникам СВО.

Работа по обеспечению детей-сирот в Ставропольском крае ведется в том числе благодаря госпрограмме края "Развитие образования".