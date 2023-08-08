В Мариуполе восстановили свыше 1,3 тыс. домов

По словам главы города Олега Моргуна, строительные материалы доставили почти 3,8 тыс. адресатов

ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Строители восстановили в Мариуполе Донецкой Народной Республики 1 371 дом, также строительные материалы доставили почти 3,8 тыс. адресатам. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Олег Моргун по итогам рабочего совещания по вопросам восстановления индивидуальных жилых строений.

"На сегодняшний день в Мариуполе восстановлен 1 371 дом, строительные материалы завезены почти 3 800 адресатам. Хорошие результаты показывают наши строительные бригады. Работы ведутся во всех районах города и с положительными отзывами от горожан", - написал Моргун.

Он добавил, что к восстановлению домов подключаются местные подрядчики. "Со временем их число существенно вырастет. Этому также будет способствовать правительственная программа по строительству и восстановлению домов частного сектора", - добавил глава города.

В конце 2022 года в Минстрое республики сообщали, что в Мариуполе, по предварительным данным, порядка 70% многоквартирных домов нуждается в восстановлении. Всего в городе 2 327 многоквартирных жилых домов и 49 343 частных жилых дома. По предварительным данным, не подлежат восстановлению 517 многоквартирных домов и 7 929 частных домостроений. Без повреждений 261 и 10 802 соответственно.