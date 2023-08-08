В Нижегородском районе Москвы девелопер построит для города детсад и школу

В рамках договора застройщик обязуется ввести в эксплуатацию оба объекта в 2028 году

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Гранель" построит и передаст столице школу и детский сад для включения в городскую систему образования. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Проект реализуется по адресам: Рязанский проспект, вл. 4-А, 4, ул. Газгольдерная, вл. 10А, стр. 14, 15, 17, 18, 19, 22, вл. 10А (Юго-Восточный административный округ).

"Застройщик за счет собственных средств обеспечит строительство детского сада на 250 мест и школы на 550 мест. В рамках договора объекты будут переданы городу", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Она добавила, что в рамках договора застройщик обязуется ввести в эксплуатацию оба объекта в 2028 году. Договор о передаче будет заключен с АО "Центрсток" (входит в ГК "Гранель"), которое осуществляет строительство жилого комплекса в Нижегородском районе. В документе будут отражены параметры и порядок передачи объектов в собственность города.