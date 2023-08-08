В РНКБ сообщили об уменьшении цен на новостройки в Крыму за год на 15%

Председатель правления банка Михаил Якунин отметил, что на август 2023 года продажи новостроек на полуострове восстановились до 80% по сравнению с периодом до весны 2022 года

ТАСС, 8 августа. Цены на новостройки в Крыму в 2023 году уменьшились на 10-15%, однако в дальнейшем ожидается рост. Такое мнение журналистам высказал председатель правления РНКБ Михаил Якунин.

"После начала СВО объемы продаж в рамках ипотеки на первичном рынке резко упали - сначала на 50%, потом еще раз на 50%. Но уже к III кварталу 2022 года застройщики активизировались и даже цену подняли - в зависимости от региона от 20% до 40%. Сейчас рынок фактически восстановился, в том числе за счет того, что застройщики начали давать скидки в 10-15%. Так, в бюджете до 200 тыс. за кв. м уже можно приобрести недвижимость на первой линии в курортном месте", - сказал он.

По словам Якунина, по состоянию на август 2023 года продажи новостроек в Крыму восстановились до 80% по сравнению с периодом до весны 2022 года. Это означает, что цены на недвижимость постепенно пойдут вверх, полагает эксперт. "Другие причерноморские регионы переполнены, думаю, в любом случае спрос переориентируется на Крым. Я ожидаю роста цен", - добавил он.

Как сообщали аналитики федерального портала "Мир квартир", за второй квартал 2023 года квадратный метр российских новостроек в среднем подорожал на 1,5%, за первое полугодие - на 3,7%, до 113,8 тыс. рублей.

Банк РНКБ - системообразующий банк Республики Крым с государственным участием, входящий в группу ВТБ, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ входит в топ-20 банков России по объемам ежемесячных выдач ипотечных кредитов.