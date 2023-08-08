На месте бывшей промзоны "Кунцево" возведут ЖК с парком, яслями, детсадом и велодорожками

Также запланированы мероприятия по благоустройству и озеленению внутриквартальных проездов с устройством велодорожек и мест парковки автомобилей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило проект планировки территории для реорганизации бывшего Кунцевского комбината. На участке построят более 600 тыс. кв. м различной недвижимости, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны в Кунцеве был заключен с АО "Главстрой" в 2021 году.

"Участок бывшей промзоны "Кунцево" общей площадью 15,89 га станет современным пространством с развитой инфраструктурой, где будет создано 1,3 тыс. рабочих мест. Инвестиции в развитие проекта составят более 100 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 567 млн рублей", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Как уточнили в мэрии, в ходе реорганизации участка бывшей промзоны "Кунцево" будет произведена реконструкция общегородской магистральной улицы Молодогвардейская. Запланированы мероприятия по благоустройству и озеленению внутриквартальных проездов с устройством велодорожек и мест парковки автомобилей, появится парковое пространство в лесном массиве общей площадью 1,4 га.

"В рамках проекта в течение 11 лет планируется строительство почти 600 тыс. кв. м жилья, из которых 156,3 тыс. кв. м предназначены для целей программы реновации. Кроме того, будет построен образовательный комплекс площадью свыше 11 тыс. кв. м, который включает в себя ясли для 100 детей и детский сад для 350 воспитанников", - отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Как добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, эта территория в будущем станет точкой притяжения жителей района. "Здесь построят коммерческую и жилую недвижимость с продуманной и многофункциональной социальной и рекреационной инфраструктурой. Планируется также создание новой зоны отдыха в виде зеленого бульвара, который гармонично соединит застройку с прилегающим лесным массивом", - уточнила она.

О программе КРТ

Программа комплексного развития территорий (КРТ) призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 8 трлн рублей, а в бюджет поступит более одного триллиона рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

"В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2,4 тыс. га", - заключили в экономкомплексе правительства столицы.