Москва планирует потратить на строительство в 2023-2025 годы около 2,9 трлн рублей

С начала года из бюджета города в строительство уже вложено 476,2 млрд рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Свыше 2,88 трлн рублей будет направлено на строительство различных объектов в Москве с 2023 года до конца 2025 года в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"С начала года из бюджета города в строительство уже вложено 476,2 млрд рублей, а до конца года на возведение различных объектов будет направлено еще 473,8 млрд рублей. Такой объем финансирования позволяет реализовывать все городские градостроительные программы", - сказал Загрутдинов в рамках Московского урбанистического форума (МУФ-2023).

По его словам, ежегодно объемы финансирования строительства в рамках городской АИП растут. "В 2024 году будет выделено 960 млрд рублей, а в 2025 году - 970 млрд рублей. За три года бюджет строительства составит более 2,88 трлн рублей. Долгосрочное планирование и подкрепление финансированием обеспечивают реализацию масштабных проектов и программ", - подчеркнул глава депстроя.

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.