Сбербанк увеличил выдачу ипотеки на 86% по итогам семи месяцев с начала года

Показатель достиг 2,2 трлн рублей, сообщили в банке

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Выдача ипотечных жилищных кредитов за семь месяцев 2023 года в Сбербанке достигла 2,2 трлн рублей, что на 86% выше аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Всего за семь месяцев этого года, по данным "Домклик", банк выдал 673,5 тыс. жилищных кредитов на 2,2 трлн рублей. В объемах выдач рост превысил 86% относительно аналогичного периода 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

В июле 2023 года Сбербанк выдал 115,4 тыс. ипотечных кредитов на 390,5 млрд рублей, что на 7,3% больше июня 2023 года. "В июле мы зафиксировали рекордный спрос на ипотеку, особой популярностью пользуются льготные программы банка. Доля льготной ипотеки во всех выдачах "Сбера" в июле превысила 50% - почти 50 тыс. кредитов на 207 млрд рублей было оформлено с господдержкой. Таким образом, сейчас каждая вторая льготная ипотека в России оформляется в Сбербанке", - процитировали в сообщении директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексея Лейпи.

Аналитики "Домклик" отметили, что по программам с господдержкой в июле россияне в Сбербанке взяли ипотеки на 92,1 млрд рублей (+19,9% по сравнению с июнем), "Семейной ипотеке" - на 90,1 млрд рублей, по "Дальневосточной ипотеке" - на 11,8 млрд рублей, по "Ипотеке для IT" - на 12,8 млрд рублей.

По данным "Домклик", больше всего ипотеки по базовым и льготным программам в июле Сбербанк выдал в Московской области (44,5 млрд рублей), Москве (39,6 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (25,3 млрд рублей).

В новость внесена правка (12:30 мск) - передается с изменением в заголовке во избежание разночтений и по просьбе пресс-службы, верно - по итогам семи месяцев с начала года.