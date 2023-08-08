Девелопер подготовил к продаже квартиры в новом корпусе ЖК "Скандинавия" на 561 семью

В здании предусмотрен подземный паркинг на 318 автомобилей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Девелопер ГК "А101" выполнил все необходимые мероприятия для открытия продаж квартир в доме № 37.2 центральной части жилого комплекса "Скандинавия" в поселении Сосенском Новомосковского административного округа. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Дом состоит из трех корпусов переменной этажности - до 20 этажей. Он рассчитан на 561 квартиру, жилая площадь - более 25,6 тыс. кв. м, а общая, включая нежилые помещения, около 43 тыс. кв. м. Специалисты комитета контролируют реализацию квартир с самой ранней стадии, с момента размещения проектной декларации", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Новый дом будет строиться по новой схеме, с открытием счетов эскроу. В здании предусмотрен подземный паркинг на 318 автомобилей. Будут созданы нежилые коммерческие помещения площадью около 2,3 тыс. кв. м. Предусмотрены квартиры без отделки.

"Жилой комплекс "Скандинавия" - один из самых крупных девелоперских проектов Новой Москвы. Северная часть ЖК уже сдана и заселена, в южной части в строительстве остался только один дом, центральная часть находится в активной стройке", - отметила Пятова.

По ее словам, здесь формируется многофункциональная застройка, обеспеченная и социальной, и коммерческой инфраструктурой. Также большое внимание уделяется благоустройству - паркам и общественным пространствам "Скандинавии", которые отличаются интересными ландшафтными решениями.