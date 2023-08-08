На севере Москвы расширят офисно-складской корпус компании по выпуску кондиционеров

Функциональное назначение позволит разместить в нем офисы, склады, магазины, а также объекты коммунального обслуживания

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Площадь офисно-складского корпуса в Головинском районе Москвы увеличат. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время площадь зданий составляет более 10 тыс. кв. м. В нем располагается офис ООО "Русклимат", занимающегося выпуском кондиционеров и системам вентиляции. Данное здание будет реконструировано", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, объект находится по адресу: ул. Нарвская, з/у 21, вл. 21, стр. 6 (Северный административный округ). "После проведения работ по реконструкции суммарная поэтажная площадь здания увеличится и составит порядка 11,6 тыс. кв. м. Функциональное назначение позволит разместить в нем офисы, склады, магазины, а также объекты коммунального обслуживания", - цитирует пресс-служба Пятову.