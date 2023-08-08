Москва приняла в собственность более 100 бесхозных объектов с начала года

В число таких объектов входят линии электропередач, трансформаторные подстанции, системы тепло и газоснабжения, связи и другие

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Москва за первые полгода приняла в собственность свыше ста бесхозных объектов общей площадью почти 130 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В первом полугодии 2023 года признано право собственности города на 106 бесхозяйных объектов недвижимости площадью около 130 тыс. кв. м - это 74 здания и 32 элемента инженерной инфраструктуры. Благодаря этому сооружения можно будет вовлечь в хозяйственный оборот, а коммунальные объекты обслуживать надлежащим образом", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что во втором квартале текущего года было признано право собственности города на 66 объектов площадью 100 тыс. кв. м, в первом квартале - на 40, площадью 30 тыс. кв. м. Всего за первые шесть месяцев 2023-го в суды подано 246 заявлений о признании прав собственности города на бесхозные объекты.

Выявлением бесхозных объектов для их дальнейшего эффективного использования на территории Москвы занимается Госинспекция по недвижимости. Совместно с департаментом городского имущества ведомство ведет активную работу по возвращению подобных строений в правовое поле и вовлечению их в хозоборот.

"В число объектов коммунальной инфраструктуры, принятых в собственность города, входят линии электропередач, трансформаторные подстанции, системы тепло и газоснабжения, связи и другие. После оформления имущественных прав города эти объекты планируется передать эксплуатирующим организациям. Бесхозяйные здания, принятые в собственность, можно будет продавать, сдавать в аренду и использовать для городских нужд", - добавили в пресс-службе.