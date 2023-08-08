В Москве с начала года оформили около 900 градостроительных планов земельных участков

В частности, 400 утвержденных документов допускают строительство училищ, техникумов, а также вузов и организаций по переподготовке и повышению квалификации

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Около 900 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) на строительство социальных объектов выдано Москомархитектурой за семь месяцев 2023 года. Об этом сообщила председатель комитета Юлиана Княжевская.

"Статистика демонстрирует положительную динамику развития социальной инфраструктуры. Нередко один участок предусматривает несколько видов разрешенного использования. Чаще всего это объекты дошкольного, начального и среднего образования - более 500 ГПЗУ", - уточнила Княжевская, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Помимо этого, 400 утвержденных документов допускают строительство училищ, техникумов, а также вузов и организаций по переподготовке и повышению квалификации. На 230 участках могут расположиться спортивные площадки. Среди выданных ГПЗУ - объекты культуры и досугового назначения, всего 216 документов. Еще 200 допускают строительство поликлиник и других элементов амбулаторной инфраструктуры, добавила Княжевская.

Ранее сообщалось, что за первые четыре месяца 2023 года Москомархитектура выпустила около 450 градостроительных планов земельных участков для строительства социальных объектов.