В ЛНР участники инвестпрограммы по ипотечному строительству получат налоговые льготы

Как сообщили в правительстве республики, застройщикам также, в частности, станет доступен льготный порядок предоставления земельных участков в аренду

ЛУГАНСК, 8 августа. /ТАСС/. Участники инвестиционной программы по ипотечному строительству в ЛНР получат налоговые льготы и преференции, сообщила пресс-служба правительства республики в Telegram-канале.

Сообщается, что застройщики, являющиеся участниками свободной экономической зоны, получат право на часть налоговых льгот и преференций. "В том числе налог на прибыль - 0% - 13,5% (вместо 20%); страховые взносы - 7,6% (вместо 30%); налог на имущество - 0% (вместо до 2,2%); земельный налог - 0% (вместо до 1,5%)", - сказано в сообщении.

По данным правительства, застройщикам также станет доступен льготный порядок предоставления земельных участков в аренду, упрощение согласовательных процедур в градостроительной деятельности, консультационное сопровождение проектов и льготное кредитование.