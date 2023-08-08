В России с начала года около 400 тыс. семей улучшили жилищные условия по льготной ипотеке

По словам президента Владимира Путина, введено 24 млн кв. м жилья

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Около 400 тыс. российских семей улучшили жилищные условия по льготной ипотеке с начала года, а в целом введено 24 млн кв. м жилья. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил, открывая совещание по вопросам развития строительства.

"Только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия", - рассказал он, подчеркнув, что строительная отрасль имеет чрезвычайно важное значение и для экономики страны, и для социальной сферы.

Президент также добавил, что с начала года объем строительства жилья растет. "Введено 24 млн кв. м, это плюс 8% к тому, что было. Это, конечно, очень здорово", - похвалил Путин.

Российский лидер добавил, что одной из важнейших задач любой семьи является обеспечение достойных жилищных условий. "Задача государства - сделать все для того, чтобы эти цели достигались. И за последнее время мы действуем достаточно эффективно в этом направлении", - заверил он.

В целом, по данным президента, объем строительных работ в 2020-2022 годах увеличился почти на 15%, а в первом полугодии текущего года продолжает расти. "По предварительным данным, он составил 9,2% - это к базе того, что уже сложилось", - сказал он.