Путин призвал развивать строительство в новых регионах

По словам президента, "такое впечатление, что там вообще никогда никто ничем не занимался"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин указал на важность продолжения строительных работ в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

На совещании по вопросу развития строительной отрасли глава государства обратил внимание на несколько направлений, по которым нужно вести активную работу. "Транспортное строительство, дорожное и железнодорожное. <...> Есть над чем работать и дальше. Ну и, конечно, международные транспортные коридоры Север - Юг, Северный морской путь, Восточный полигон, БАМ, Транссиб и так далее", - указал он.

"Новые регионы, конечно. Там, уж точно, есть чем заниматься. Такое впечатление, что там вообще никогда никто ничем не занимался", - добавил президент.