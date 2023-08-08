8 августа, 14:02

Путин обсудит с главой МЧС разработку норм строительства высотных деревянных домов

Президент проведет встречу Александром Куренковым через день-два

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проведет встречу с главой МЧС Александром Куренковым через день-два, на которой обсудит с ним ускорение разработки нормативной базы для высотного деревянного строительства.

"Я с министром (главой МЧС - прим. ТАСС) увижусь буквально через день, через два, мы с ним поговорим", - сказал президент России на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

"Если возможно - ускорим", - добавил Путин, комментируя слова участника совещания о том, что нормы для строительства многоэтажных деревянных домов будут разработаны не раньше, чем в начале 2024 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКуренков, Александр Вячеславович
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