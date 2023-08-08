Путин пообещал продолжать программы льготной ипотеки

Президент также напомнил о действующих программах льготной, семейной, дальневосточной ипотеки, спецпрограмме для IT-специалистов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Власти РФ продолжат развивать программы льготной ипотеки, заверил президент России Владимир Путин на совещании по развитию стройотрасли.

"Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет, что в значительной степени этот рекордный, так скажем, урожай жилищного строительства связан с ипотекой. Будем все делать для того, чтобы она продолжалась", - заверил глава государства. Он напомнил о действующих программах льготной, семейной, дальневосточной ипотеки, а также спецпрограмме для IT-специалистов.

"Будем работать, будем продолжать. Здесь есть только один момент, на который обращает внимание Центробанк, - это качество заемщиков. У некоторых заемщиков уже под 80% расходов, связанных с обслуживанием ипотечных кредитов. Поэтому здесь нужно внимательно смотреть за этим, что мы будем с правительством, с ЦБ делать. Но льготную ипотеку, безусловно, будем поддерживать", - пояснил президент.