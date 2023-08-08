В Коми построят девять комфортабельных домов для врачей до конца 2023 года

В следующем году власти намерены заказать уже 30 домов у одного из производителей, сообщил глава республики

СЫКТЫВКАР, 8 августа. /ТАСС/. Девять комфортабельных деревянных домов, полностью укомплектованных мебелью и техникой, построят для сельских врачей в Республике Коми до конца этого года. В следующем году намерены заказать уже 30 домов у одного из производителей, сообщил глава республики Владимир Уйба.

"Наконец мы перешли от слов к делу, выполняем поручение президента России по развитию деревянного домостроения. <…> Мы заказали девять домокомплектов для врачей врачебных амбулаторий, сельских участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Это первый дом, а в целом мы заказали девять таких домов в Сысольском, Прилузском, Удорском и Ижемском районах", - рассказал глава Коми в видеообращении в его Telegram-канале.

Руководитель региона показал первый дом, возведенный сысольской компанией "Промтех-инвест" из клееного бруса в поселке Первомайский Сысольского района Коми. Дом площадью 77 кв. м построен для семьи из трех человек местного участкового врача-терапевта Алены Назыру. Дом с индивидуальными водозабором и канализацией, полностью оснащен мебелью и техникой, установлен пеллетный котел. На отопительный сезон потребуется пеллет на 4 000 рублей, что экономичнее, чем топить дровами. Биотопливо также местного производства. Строительство велось два месяца, получилось гораздо быстрее, чем отводили землю под объект.

В поселке ведется строительство современной модульной врачебной амбулатории. Ее планируется открыть к концу октября, поэтому у врача появится и современное рабочее место.

"Мы заложили деньги на эти дома в резервном фонде правительства республики. Это нужно делать, потому что есть проблема с медицинскими кадрами на селе. С помощью таких инструментов, как укомплектованный дом, повышенная зарплата и обучение мы эту задачу [нехватки медиков] за несколько лет решим. На следующий год только "Промтех-инвесту" закажем 30 таких домов, сейчас распишем, в каких населенных пунктах они будут построены. Задача муниципальным властям одна - быстрее выделять землю под такие дома в пешей доступности, потому что доктора могут вызвать на работу и ночью, и в праздничные дни", - заключил глава республики. Для семей побольше подготовят домокомплекты большей площади.

В целом до конца этого года планируется построить более 40 модульных объектов здравоохранения: 37 - по программе модернизации первичного звена здравоохранения, 5 - за счет средств резервного фонда правительства Коми.