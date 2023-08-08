В Госдуме заявили, что льготную ипотеку ни при каких обстоятельствах отменять нельзя

По словам председателя думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова, "это хорошо работающий и высокоэффективный механизм"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов ("Единая Россия") заявил, что льготную ипотеку отменять нельзя. Об этом сообщили в думской пресс-службе.

"Сегодня программы льготного ипотечного кредитования ни при каких обстоятельствах отменять нельзя. Это хорошо работающий и высокоэффективный механизм, которым пользуются молодые семьи, молодые специалисты разных направлений, военные", - заявил Пахомов, чье мнение приводит пресс-служба Госдумы.

Ранее в материале агентства URA.RU появилась информация о том, что член комитета Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко ("Единая Россия") призвал отменить льготную ипотеку, отметив, что "вместо этого стоит развивать государственное строительство в регионах".

По словам Пахомова, депутаты имеют право на личную позицию, однако, продолжил он, "льготная ипотека - это, в первую очередь, помощь в приобретении жилья нашим гражданам, и уже во вторую очередь - один из механизмов косвенной поддержки строительного комплекса".

"Рано или поздно льготная ипотека будет трансформирована в иные механизмы, отвечающие реалиям времени и удобные для всех участников рынка. Но пока об этом говорить рано", - заключил парламентарий.

Во вторник президент РФ Владимир Путин во время совещания по развитию стройотрасли пообещал, что государство продолжит реализацию различных программ льготной ипотеки.