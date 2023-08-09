В Люблине ввели в эксплуатацию новостройку по программе реновации

В доме 341 квартира

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Новостройка в Люблине введена в эксплуатацию по программе реновации, зданию присвоен адрес: Краснодарская улица, дома 6. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Для будущих жителей предусмотрен подземный одноуровневый паркинг, на первом этаже выделены помещения для объектов сопутствующей инфраструктуры. Также выполнено благоустройство прилегающей территории", - цитирует портал мэра Москвы Войстратенко.

Дом рассчитан на 341 квартиру, в том числе 46 однокомнатных, 218 двухкомнатных и 77 трехкомнатных. Три квартиры оборудовали для маломобильных жильцов: в них увеличили ширину дверных проемов и установили специальную сантехнику. Внутренняя отделка всех помещений полностью соответствует стандартам реновации. Лоджии, первые нежилые этажи и входные группы оформили витражным остеклением.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов, в которых проживает около 1 млн жителей. Взамен устаревшего жилья им предоставят новые квартиры в современных новостройках.