На юге Москвы появится жилой комплекс с детсадом и школой

Детский сад будет включать 275 мест и школа - 550 мест

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Жилой комплекс с детским садом и школой планируют построить на юге Москвы, общая площадь застройки составит 284,66 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Инвестор построит жилой комплекс с социальными объектами на юге Москвы. Комплексная жилая застройка появится по адресу: ул. Котляковская, вл.6 (ЮАО). <...> Суммарная поэтажная площадь комплексной жилой застройки составит 284,6 тыс. кв. м. Из них жилая часть составит более 240 тыс. кв. м, нежилая - порядка 44,6 тыс. кв. м. В рамках застройки появится образовательный центр, включающий детский сад на 275 мест и школу на 550 мест", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову

По ее словам, в настоящее время на земельных участках площадью 8,1 га расположены производственные здания АО "НПП Резерв". Строительство нового комплекса, а также социальных объектов положительно скажется на развитии района Москворечье-Сабурово. Одним из главных требований к строящимся жилым комплексам является обеспеченность жителей всей необходимой инфраструктурой.