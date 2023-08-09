9 августа, 06:48

Застройщик передаст Москве два социальных объекта в жилом комплексе "Середневский лес"

Среди них школа на 1,1 тыс. мест и детский сад на 340 мест

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Власти Москвы и девелопер ПИК подписали договор о строительстве и передаче городу двух социальных объектов в жилом комплексе "Середневский лес". Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Девелопер ПИК заключил с Москомстройинвестом договор о строительстве и передаче в собственность города Москвы школы на 1,1 тыс. мест и детского сада на 340 мест. Объекты будут построены на территории жилого комплекса "Середневский лес" вблизи деревни Середнево (НАО)", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

Она пояснила, что договор подписан с ООО "СЗ СЕРЕДНЕВО" (входит в ПИК), которое осуществляет строительство жилого комплекса "Середневский лес" в Филимонковском поселении. Инвестор планирует ввести школу в 2024 году, а детский сад - в 2027 году. 

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