На юго-западе Москвы демонтировали аварийное здание

Постройку выявили при обследовании территории по адресу: Балаклавский проспект, дом 28Д

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Аварийное здание демонтировали на юго-западе Москвы, вблизи освобожденного земельного участка запланировано строительство дороги. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Отмечается, что здание выявили при обследовании территории по адресу: Балаклавский проспект, дом 28Д.

"Земельный участок, на котором выявили бесхозяйное сооружение, не сформирован и не обременен земельно-правовыми отношениями. Постройка площадью 366,8 кв. м находилась в неудовлетворительном состоянии, часть объекта была разрушена. Учитывая состояние здания, суд признал его аварийным и подлежащим демонтажу", - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Отмечается, что территория вблизи освобожденного земельного участка запланирована для строительства транспортной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации программы реновации и Адресной инвестиционной программы города Москвы. Создание комфортной для человека городской среды, удобной обстановки для жизни - одна из важнейших городских задач.