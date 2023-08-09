В поселениях Новой Москвы одобрили индивидуальную жилищную застройку

Застройку одобрили в поселениях Марушкинском, Вороновском, Щаповском, Михайлово-Ярцевском, Краснопахорском

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Индивидуальную жилищную застройку (ИЖС) одобрили в ряде поселений в Новой Москве, площадь участков составляет от 0,06 до 0,21 га. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Город одобрил индивидуальную жилищную застройку в ряде поселений ТиНАО: Марушкинском, Вороновском, Щаповском, Михайлово-Ярцевском, Краснопахорском", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

Отмечается, что восемь земельных участков одобрены к включению в перечень территорий, планируемых к предоставлению в собственность гражданам для ИЖС. Это земельный участок в деревне Марушкино на ул. Степана Разина, з/у 17. Также решение принято в отношении участков в Щаповском поселении по адресам: деревня Батыбино, з/у 34В и 36Г.

В перечень одобрены к включению участки в Михайлово-Ярцевском поселении по адресу: деревня Конаково, з/у 42Б; кв. 198, з/у 16. Также одобрены к включению участки в Краснопахорском поселении по адресу: д. Красная Пахра, ул. Луговая, з/у 18А, 10А, 6А.

"Площадь участков, по которым принято решение, - от 0,06 до 0,21 га. На них можно построить индивидуальные дома суммарной поэтажной площадью от 240 до 853 кв. м. Также принято решение о выставлении участка на торги на право заключения договора аренды в целях ИЖС. На участке площадью 0,06 га в Вороновском поселении по адресу: д. Безобразово, Придорожная ул., з/у 4Д можно построить дом суммарной поэтажной площадью до 254 кв. м", - добавили в пресс-службе.