В Москве более 270 тыс. кв. м коммерческой недвижимости построят за пределами ТТК

Больше всего новых объектов благодаря появится в ТиНАО

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Власти Москвы за первую половину 2023 года заключили 18 дополнительных соглашений по аренде земли, в результате за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) появится более 270 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Льгота позволяет инвесторам снизить затраты на строительство коммерческой недвижимости, а столице получить новые рабочие места для жителей. За январь - июнь 2023 года город заключил с девелоперами 18 дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков площадью 20,8 га. По ним за пределами Третьего транспортного кольца появятся кафе, рестораны, отделения банков, паркинги, торговые и деловые центры и другие объекты. Общая площадь недвижимости - почти 271 тыс. кв. м", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что Москва строится с учетом ключевого принципа комплексности и сбалансированности. Новые коммерческие объекты появляются за пределами центра столицы, вблизи жилых районов. В результате горожане смогут тратить меньше времени на дорогу до работы.

"Больше всего новых объектов благодаря оформленным в 2023 году соглашениям появится в ТиНАО - 86,5 тыс. кв. м на участках площадью 11,3 га. На западе столицы возведут 72,5 тыс. кв. м недвижимости на территории площадью почти 7,8 га. На юге города инвесторы построят 55,2 тыс. кв. м коммерческих объектов на 2,6 га земли", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Также коммерческая недвижимость появится на юго-западе столицы - 20,8 тыс. кв. м, на северо-востоке - 17,5 тыс. кв. м, в районах Центрального административного округа, выходящих за пределы ТТК, - почти 9 тыс. кв. м. Также объекты возведут на юго-востоке, северо-западе, севере Москвы и в Зеленограде.