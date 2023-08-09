В ЦИАН сообщили о росте спроса на новостройки в Московском регионе на 33% за год

По данным экспертов, в июле 2023 года на рынке новостроек произошел всплеск активности: заключено 13,4 тысячи ДДУ, что на 12% больше, чем в июне

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/ Спрос на первичное жилье в Московском регионе достиг максимума с марта прошлого года, в годовом выражении зафиксирован рост на 33%, сообщила пресс-служба ЦИАН.

"На рынке продолжается восстановление спроса. В годовом выражении зафиксирован рост на 33%", - говорится в сообщении пресс-службы интернет-сервиса.

По данным экспертов ЦИАН, в июле 2023 года на рынке новостроек Московского региона произошел всплеск активности: заключено 13,4 тысячи ДДУ, что на 12% больше, чем в июне. Показатель - максимальный с марта прошлого года. Наибольший рост числа сделок за месяц зафиксирован в Новой Москве - на 27%, наименьший - в Москве, в старых границах - на 5%. По мнению аналитиков, на увеличение числа ДДУ оказали влияние и внешние факторы: повышение ставки ЦБ и ослабление курса рубля. "С высокой вероятностью мы увидим смену основного посыла большинства рекламных кампаний с "покупай выгоднее" (со скидками, низкими процентами по кредиту) на "покупай быстрее", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также ЦИАН приводит данные о том, что доля ипотеки сохраняется на высоком уровне - 77% в целом по региону, в том числе за счет действия программы "семейной ипотеки", на которую приходится около половины выданных кредитов с господдержкой. За месяц в Москве в старых границах доля ипотечных сделок снизилась на 2 п.п., в Новой Москве, наоборот, увеличилась на 2 п.п. В Московской области показатель остался без изменений.

При этом, по информации экспертов ЦИАН, на рынке Московского региона продолжается медленный рост цен. За июль 2023 года цены увеличились на 1%, до 269,8 тысячи рублей за 1 кв м. Относительно июля прошлого года цены в регионе выше на 2,2% (с 264 тыс. рублей за 1 кв. м). В Москве в старых границах "квадрат" за последний месяц подорожал на 1,5%, в Новой Москве - на 1,2%, в Московской области - на 0,7%. По мнению аналитиков, девелоперы на фоне активизации спроса немного снизили активность по предоставлению скидок и увеличили темпы индексации цен на активные лоты. Еще один фактор роста средних цен - снижение доли объектов на котловане, которые дешевле, чем лоты в корпусах на высоких стадиях строительства. Новых проектов в этом году выходит меньше, чем в предыдущие годы.

Также ЦИАН констатирует, что выбор на рынке заметно сократился. В начале августа покупателям в Московском регионе на выбор доступно около 111,2 тыс. лотов. Относительно прошлого месяца объем предложения сократился сразу на 3,9%. Нынешнее значение - минимальное в этом году. Среди причин - активизация продаж и меньшее число новинок рынка. В июле в Московском регионе в продажу вышел 41 корпус на 624 тыс. кв.м. жилья. По сравнению со средними значениями 2 квартала текущего года это низкий показатель. В апреле стартовали продажи в 46 корпусах, в мае - в 66 корпусах, в июне - в 49 корпусах. Однако по сравнению с июлем 2022 года выбор больше на 22%. Выручка девелоперов, как и количество сделок, за месяц увеличилась на 12% (до 190,9 млрд рублей).