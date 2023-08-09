Более 12 тыс. москвичей начнут переселять в новостройки по реновации в III квартале

Всего в 2023 году должно начаться переселение свыше 40 тыс. жителей города

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Переселение свыше 12 тыс. участников программы реновации жилого фонда Москвы планируют начать в третьем квартале 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Плановые показатели первого полугодия достигнуты на 100% - за это время к переселению приступили 20,5 тыс. москвичей. В третьем квартале года должны начать переселение еще свыше 12 тыс. жителей старых и ветхих домов", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Уточняется, что всего в этом году по плану, который был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным, должно начаться переселение свыше 40 тыс. жителей.

Ранее руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщал, что с начала программы реновации под заселение передано 240 новостроек. По его словам, 104 тыс. москвичей уже завершили переезд в современные комфортные квартиры. Еще 24,2 тыс. жителей сейчас находятся в процессе переезда и оформления необходимых документов.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.