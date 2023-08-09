На Долгопрудной улице в Москве построят дом для переселения по программе реновации

Общая площадь жилого комплекса составит около 43 тыс. кв. м

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Жилой комплекс по программе реновации планируют построить на Долгопрудной улице на севере Москвы. Декоративно-художественный облик фасадов создается сочетанием различных фактур и цветов отделочных материалов, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Новостройку П-образной формы возведут по адресу: Дмитровское шоссе, к.10. Проект разработан архитектурной мастерской "Архимед".

"Общая площадь нового жилого комплекса на Дмитровском шоссе составит около 43 тыс. кв. м. Фасады в монохромной гамме выполнят из крупноразмерных керамогранитных плит различных цветов. Для всех квартир предусмотрены корзины под кондиционеры, выполненные из декоративных металлических экранов с перфорацией", - сказал Кузнецов.

Как добавили в Москомархитектуре, секции разной этажности организуют вокруг двора, где установят детские и спортивные площадки. На участке также запроектированы открытые автостоянки на 63 места, предусмотрены специализированные парковочные места для инвалидов. Въезд в подземный паркинг на 111 машино-мест осуществляется по двухпутной рампе. На свободной от застройки территории высадят газоны и кустарники.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - это более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей.