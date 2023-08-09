Эксперты прогнозируют приостановку роста цен на российские новостройки

Это связано с уменьшением доступности ставок по ипотеке

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Растущие ставки по ипотеке охладят спрос и цены на рынке российских новостроек, однако оснований для уменьшения стоимости жилья нет. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные эксперты.

После повышения ключевой ставки с 7,5% до 8,5% годовых ипотека подорожала в основных банках России.

Первый этап роста ипотечных ставок на 0,5-1% уже начался, в ближайшее время в процесс вовлекутся почти все банки, сказал в беседе с ТАСС главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко. По его словам, ставка кредитования в 13% станет скоро привычной. "В сентябре добавятся следующие 0,5-1%. Про октябрь говорить рано. Так как доступность кредита снизится, то оснований для роста цен на недвижимость не предвидится", - считает он. При этом по мнению собеседника агентства, исключением станут госпрограммы, по ним условия могут даже улучшиться.

Стоимость жилья сейчас и так находится на достаточно высоком уровне, поэтому девелоперы внимательно следят за ценовой политикой для сохранения доступности своих проектов, высказала мнение коммерческий директор девелоперской группы компаний "А101" Анна Боим. Однако поводов ожидать падения цен пока нет, считает управляющий партнер Dombook, основатель "Бест-новострой" Ирина Доброхотова. "Итоговая цена предложения зависит от себестоимости строительства, в которую входит оплата труда строителей, стоимость материалов и многое другое. Ни одна позиция из этого списка не подешевела, поэтому говорить об общем снижении цен пока не приходится", - пояснила она.

Подорожание новостроек ожидается на уровне инфляции, отметил в свою очередь управляющий директор риелторской компании "Метриум" Руслан Сырцов. Так, по словам собеседника агентства, сейчас средняя цена квадратного метра в целом по первичному рынку в Москве составляет 419,6 тыс. рублей. Эксперт полагает, что к концу 2023 года показатель вырастет до 430-435 тыс. рублей.

Обвала не будет

Повышение ставок подстегнуло процесс подачи заявок на одобрение ипотеки, за последние три недели произошло увеличение активности среди покупателей, рассказал ТАСС член правления Ассоциации AREA Александр Кузин. "На рост спроса повлиял и рост доллара - люди понимают, что это, возможно, пик, и нужно успеть сделать покупку, пока цены не выросли еще больше", - сказал собеседник агентства.

При этом в последующие месяцы на фоне повышающихся ставок платежеспособный спрос уменьшится, а объемы кредитования сократятся относительно трех последних очень успешных месяцев, прогнозирует Гордейко. "Соответственно и общее количество сделок покупки сократится. Но никаких резких обвалов быть не должно", - прогнозирует эксперт.

Ипотека и ставка ЦБ

После повышения ставки ЦБ РФ обычно следует рост ипотечных ставок - это связано с финансовой моделью самого кредитования. По ключевой ставке ЦБ выдает кредит коммерческому банку, соответственно, с ее ростом банки платят больше своему кредитору, и, чтобы не терять прибыль, увеличивают ставку и для заемщиков.

Совет директоров Банка России на заседании 21 июля после длительной паузы повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых. Регулятор отмечал, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. Следующее заседание ЦБ по ставке пройдет 15 сентября.