В Москве выставят на торги участок земли для строительства кафе

На нем можно будет возвести здание площадью до 765 кв. м и открыть там кафе или ресторан

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Власти Москвы выставят на торги по аренде земельный участок в Молжаниновском районе под строительство кафе или ресторана площадью более 760 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"На торги планируется выставить земельный участок в Охтинском проезде на севере столицы площадью 0,15 га. На нем можно будет возвести здание площадью до 765 кв. м и открыть там кафе или ресторан", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что сейчас земельный участок свободен от застройки. "Он располагается недалеко от перекрестка Ленинградского и Международного шоссе и имеет хорошую транспортную доступность", - добавила она.

Как уточнили в пресс-службе Москомстройинвеста, объект планируется разместить по адресу: Охтинский проезд, з/у 8/1 (Северный административный округ). Высота нового здания может составить до 15 м.

Информацию о выставляемых на торги земельных участках, лотовую документацию, подробные характеристики, а также данные о процедуре аукционов можно найти на Инвестиционном портале.