В России создадут перечень материалов из вторсырья для зеленого строительства

К 2030 году доля вторичных ресурсов, используемых в сырье для производства продукции и материалов в строительной отрасли РФ, должна составлять не менее 40%, отметил гендиректор Российского экологического оператора Дениса Буцаева

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. ДОМ.РФ и Российский экологический оператор (РЭО) договорились о сотрудничестве в области зеленого строительства, в частности, о применении вторичного сырья при производстве строительных материалов и создании соответствующего перечня. Об этом сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

Соглашение подписали заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко и генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

"Договоренности позволят вести совместную работу по стандартизации зеленого строительства в части обращения с отходами, как бытовыми, так и строительными, а также применения вторичных материальных ресурсов при производстве строительных материалов", - говорится в сообщении.

ДОМ.РФ ведет работу по внедрению принципов зеленого строительства на рынке жилья и поддерживает инициативы, которые улучшают качество проектов, в том числе с использованием экологичных технологий и материалов, прокомментировал Федорко. "Подписанное соглашение позволит сформировать перечень стройматериалов из вторсырья, которые будут использоваться при возведении жилых домов и благоустройстве придомовых территорий, а также определит источники финансирования для их применения", - приводит его слова пресс-служба.

К 2030 году доля вторичных ресурсов, используемых в сырье для производства продукции и материалов в строительной отрасли РФ, должна составлять не менее 40%, отметил в свою очередь Буцаев. "Уверен, что наше сотрудничество даст как толчок в создании сферы зеленого строительства в России, так и импульс для дополнительного вовлечения отходов, строительных и бытовых, в переработку", - цитируют его в сообщении.

В апреле 2023 года перечень строительной продукции из вторсырья, подготовленный ДОМ.РФ и РЭО, уже получил отклик от крупнейших застройщиков, которые в настоящее время прорабатывают включение соответствующих требований в собственные процедуры закупки.