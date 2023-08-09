Минстрой предложил увеличить показатели стоимости жилья на 1,6% в среднем по России

Для Москвы ведомство предложило на IV квартал 2023 года повысить норматив рыночной стоимости жилой площади почти на 2,5% до 165,6 тыс. рублей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минстрой РФ предложил повысить показатели рыночной стоимости жилья в РФ на IV квартал 2023 года почти на 1,6% в среднем по субъектам РФ относительно уровня III квартала 2023 года. Это следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на федеральном портале проектов правовых актов.

"Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на IV квартал 2023 года, которые подлежат применению <…> для расчета размеров социальных выплат <…> на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета", - говорится в проекте документа.

Оставить прежними цены за "квадрат" Минстрой решил для Санкт-Петербурга (165,3 тыс. рублей), Чукотского АО (155,4 тыс. рублей) и новых регионов РФ - Луганской и Донецкой народных республик и Запорожской и Херсонской областей (везде по 93,5 тыс. рублей примерно).

Наибольшая индексация норматива произойдет, согласно проекту, в Курганской области - почти на 8,7% до 61,4 тыс. рублей за 1 кв. м жилья и для Еврейской АО - на 7,8% почти до 80,7 тыс. рублей и в Республике Алтай - на 6,5% до 111,97 тыс. рублей.

Наибольшее снижение норматива Минстрой предложил сделать для Ярославской области (на 2,5% до 81,4 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО - Югре (2,4% до 101,3 тыс. рублей) и Ленинградской области (1,5% до 138,4 тыс. рублей).

Для Москвы Минстрой предложил на IV квартал 2023 года повысить норматив рыночной стоимости жилой площади почти на 2,5% до 165,6 тыс. рублей, а для Подмосковья - на 1,4% до 139,2 тыс. рублей.