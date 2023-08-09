Дольщикам жилого комплекса TopHILLS в Нагорном районе Москвы начали выдавать ключи

По информации девелопера, к передаче готовы 500 квартир без отделки в первых трех корпусах

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Инград" приступила к выдаче ключей дольщикам жилого комплекса TopHILLS, который находится в Нагорном районе по адресу: Электролитный проезд, дом 7 (Южный административный округ). Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По информации девелопера, к передаче готовы 500 квартир без отделки в первых трех корпусах. Затем собственникам будут переданы 500 квартир в трех оставшихся корпусах с отделкой.

Руководитель Москомстройинвеста, чьи слова приводит пресс-служба ведомства, отметила, что жилой комплекс, состоящий из шести корпусов, был введен в эксплуатацию весной 2023 года. "Корпуса переменной этажности от 5 до 27 этажей объединены стилобатом и двухуровневым подземным паркингом на 683 машино-места. В подземной части также будет расположена зона внеквартирных кладовых. В стилобатной части расположены объекты коммерческой и социально-бытовой инфраструктуры. Здесь откроются пекарни, кофейни, магазины и другие объекты сферы услуг", - добавила Пятова.

Как уточнили в Москомстройинвесте, в рамках благоустройства на территории комплекса установлены детские и спортивные площадки, для маленьких жителей установлен скалодром. На территории проложены велосипедные и беговые дорожки для любителей активного отдыха.

Жилой комплекс TopHILLS расположен в пешей доступности от станции метро "Нагорная", в районе со школами, детскими садами, спортивным комплексом, магазинами и торговыми центрами.