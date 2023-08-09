В районе Измайлово введут три жилых корпуса по программе реновации в 2024 году

Строители приступили к черновой отделке

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Три жилых корпуса по программе реновации введут в следующем году в московском районе Измайлово. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Три жилых корпуса для переселения по программе реновации введут в эксплуатацию в следующем году в районе Измайлово по адресу Сиреневый бульвар, участки 4/7 и 4/7а. В настоящее время монолитные и фасадные работы завершены, ведется кладка стен и перегородок, монтаж инженерных систем. Строители приступили к черновой отделке", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Три жилых корпуса переменной этажности объединит подземная автостоянка. Фасады зданий выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей бежево-серых и коричневых оттенков, облицованных кирпичом. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

"Всего здесь будет 539 квартир: 302 однокомнатные, 146 двухкомнатных, 82 трехкомнатные и 9 четырехкомнатных. Две квартиры оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы", - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что на первом этаже новостройки разместятся просторные вестибюльно-входная группа и лифтовой холл, колясочная, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков и технические помещения. Для удобства перемещения между этажами в каждом корпусе установят два лифта грузоподъемностью 1 тыс. кг и 630 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Здания будут расположены прямоугольником, сформировав тем самым закрытое дворовое пространство. Здесь разместятся две игровые детские площадки, спортивная зона, благоустроенные места для тихого отдыха.

"Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли - мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года", - уточнили в департаменте.