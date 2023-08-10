10 августа, 05:38

В Москве группе ЛСР предоставят участки для формирования улично-дорожной сети ЖК "Лучи"

Решение принято в отношении семи земельных участков общей площадью 1,79 га

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. В Москве одобрили предоставление застройщику земельных участков в районе Солнцево на Производственной улице в Западном административном округе Москвы для строительства улично-дорожной сети расположенного рядом с ЖК "Лучи". Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Решение принято в отношении семи земельных участков общей площадью 1,79 га. Они предоставлены "Группе ЛСР" на шесть лет", - сказала она.

Жилой комплекс "Лучи", состоящий из нескольких очередей - один из крупнейших девелоперских проектов в районе Солнцево. В его рамках предусмотрена обширная инфраструктура. 

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