Минстрой планирует восстановить 6 600 объектов в новых регионах до конца года

У ведомства также стоит задача подготовить новые регионы к похолоданиям, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. объектов планируется восстановить в новых регионах России до конца текущего года, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Всего задача стоит по 2023 году восстановить 6 600 объектов силами всех структур, которые участвуют", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

В том числе, по словам министра, стоит задача подготовить новые регионы к осенне-зимнему периоду. "[Также необходимо] подготовить более 1 357 школ, которые к первому сентября должны быть готовы в очном и дистанционном режиме", - добавил Файзуллин.

Он отметил, что примерно половину всего объема работ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях исполняют непосредственно регионы-шефы в России. "У нас практически каждый регион ответственен за ту или иную территорию Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей", - напомнил глава Минстроя РФ.

В апреле временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что планы по восстановлению инфраструктуры и жилья Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на 2023 год включают восстановление 6 061 объекта, в том числе возведение с нуля 151 объекта. По словам Пушилина, на этом этапе в восстановлении территорий участвуют 56 регионов, 8 госкомпаний и 167 подрядчиков.