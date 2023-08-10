В Новой Москве начался снос незаконной гостиницы

Собственник не исполнил решение суда о сносе здания в добровольном порядке, поэтому сейчас демонтажные работы ведутся силами Госинспекции по недвижимости

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Госинспекция по недвижимости приступила к исполнению решения суда по ликвидации самовольно возведенной гостиницы на территории Новомосковского административного округа. Об этом сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

Ранее специалисты инспекции выявили четырехэтажное здание гостиничного типа общей площадью более 786 кв. м на земельном участке по адресу: поселение Московский, деревня Саларьево, участок 1.

"Собственник здания нарушил вид разрешенного использования участка. На территории, предназначенной для ведения личного подсобного хозяйства, он вел коммерческую деятельность - сдавал в здании гостиничные номера. Кроме того, строение частично выходило за границы оформленного участка", - сказал Бобров, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Он добавил, что суд признал постройку самовольной. "Судебная экспертиза установила, что строение не соответствует нормативно-техническим нормам и создает угрозу жизни и здоровью граждан. Например, межэтажная лестница была выполнена из горючих материалов, также отсутствовали обязательные для хостелов и общежитий системы противопожарного водоснабжения, оповещения о пожаре и управления эвакуацией", - пояснил начальник инспекции.

Так, суд постановил демонтировать незаконную гостиницу. Собственник не исполнил решение в добровольном порядке, поэтому сейчас демонтажные работы ведутся силами Госинспекции по недвижимости.