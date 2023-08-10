Инвесторы передали городу три здания детских садов в Новой Москве

Учреждения рассчитаны на 850 мест

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Инвесторы построили и передали столице три здания под детские сады на 850 мест в Троицком и Новомосковском административных округах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В трех поселениях Новомосковского административного округа инвесторы возвели и передали городу три здания детских садов общей площадью 13,8 тыс. кв. м. Учреждения рассчитаны на 850 мест. Сейчас завершается передача новых корпусов учебным заведениям", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Уточняется, что два здания построены в рамках инвестиционных контрактов, третье - по договору участия. Все они были приняты в собственность города в июле 2023 года.

"Здание площадью 4,6 тыс. кв. м передано школе №338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева на улице Александры Монаховой, дом 80, строение 1, в поселении Сосенском. Детский сад сможет принять 300 детей", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Два других здания расположены во Внуковском поселении на улице Бориса Пастернака, дом 47А и в Рязановском поселении на улице Логинова, дом 8. Первое площадью 4,7 тыс. кв. м рассчитано на 350 мест, второе площадью 3,9 тыс. кв. м - на 200 воспитанников.