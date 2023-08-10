Минстрой РФ: новые разрешения на строительство позволят построить почти 26 млн кв. м жилья

По словам министра Ирека Файзуллина, в ведомстве "с оптимизмом смотрят на программу 2024 года"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Новые разрешения на строительство позволят на территории РФ построить почти 26 млн кв. м жилья. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Всего в стройку в этом году почти 26 млн кв. м уже вошло на базе разрешений на строительство [новых]. Поэтому с оптимизмом смотрим на программу 2024 года", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросу развития строительной отрасли, сообщал, что число выданных разрешений на строительство на территории РФ в этом году по сравнению с прошлым выросло на 15%.

В 2022 году в России введен рекордный объем жилья - 102,7 млн кв. м (плюс 11% к 2021 году), это позволило 3,7 млн российских семей улучшить жилищные условия.