Эксперты: продавцы квартир на "вторичке" Москвы подняли цены в среднем на 2 млн рублей

Это произошло из-за изменения структуры предложения в пользу квартир большого формата и сокращения доли студий, пояснили в "Авито недвижимость"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Средняя цена объявления о продаже квартиры в Москве на вторичном рынке выросла за месяц примерно на 2 млн рублей с 13,1 млн рублей в июне 2023 года до 15 млн рублей в июле 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Авито недвижимость".

Аналитики платформы проанализировали показатели вторичного рынка жилья в 33 городах страны по итогам июля 2023 года. По их данным, средняя цена предложения вторичного жилья в целом в РФ за месяц не изменилась. Однако в объявлениях в 21 городах из 33 квартиры на вторичном рынке подорожали, в том числе в столице. В конце этого месяца 21 июля ЦБ пересмотрел ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых.

"Сильнее всего средний ценник повысился в Москве (+15%, с 13,1 до 15 млн рублей в среднем). Это произошло из-за изменения структуры предложения в пользу квартир большого формата и сокращения доли студий, их количество уменьшилось на 27,4% за месяц", - объяснили в "Авто недвижимость".

Аналитики также зафиксировали рост стоимости предложения в июле в Челябинске на 4% и на 2% Перми, Барнауле, Сочи, Томске, Нижнем Новгороде, Симферополе и Самаре. Наибольшее сокращение объема предложения при этом произошло, по данным платформы в Москве - на 8%, Ростове-на-Дону - на 5%, и в Челябинске, Нижнем Новгороде, Казани и Омске - на 4%.

Спрос на вторичном рынке недвижимости за июль по сравнению с июнем 2023 года увеличился во всех 33 городах, участвовавших в исследовании. Больше всего он вырос в Брянске и Симферополе - на 26% и в Барнауле на 21%.