Более 700 объектов депстроя Москвы находятся в системе цифровых сервисов

На сегодняшний день все вновь заключаемые контракты на проектирование идут с применением ТИМ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Свыше 700 объектов департамента строительства Москвы находятся в системе цифровых сервисов. Об этом сообщил журналистам на полях Московского урбанистического форума руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

"Опыт департамента строительства в цифровизации на сегодняшний день уже достаточно обширен. Технический документооборот на протяжении всего жизненного цикла сейчас уже полностью находится в электронном виде. Сейчас все объекты, которые мы строим, за небольшим исключением, сопровождаются документами в электронном виде - от ПИРов до оплаты и передачи на баланс. <…> 704 объекта сегодня у нас находятся в системе цифровых сервисов", - сказал он.

Загрутдинов отметил, что департамент активно занимается вопросами внедрения технологии информационного моделирования (ТИМ). Так, на сегодняшний день все вновь заключаемые контракты на проектирование идут с применением ТИМ.

"Сейчас мы хотим применять модель и при строительстве, и в дальнейшем для формирования цифровых двойников города. Сегодня уже более 200 объектов находятся в проектировании с применением цифровой информационной модели, она же используется при строительстве 41 объекта", - заключил глава депстроя.

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.