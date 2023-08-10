10 августа, 09:22

Глава Минстроя исключил возникновение "ценовых перекосов" на рынке жилья

По словам Ирека Файзуллина, рыночные механизмы позволяют держать ситуацию под контролем

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Цены на жилье в России растут, однако рыночные механизмы позволяют держать ситуацию под контролем. Такое мнение высказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Это рыночный механизм. Не будут покупать (жилье - прим. ТАСС), я уже об этом говорил, и сразу произойдет падение (цен - прим. ТАСС), но сегодня мы идем с ростом. То есть в этой части, я думаю, перекосов сильных не будет", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Он добавил, что доля отечественной продукции при строительстве жилья достигла 95%, но некоторые виды продукция все равно приобретаются за пределами страны.

"Разные объекты сейчас внимательно смотрятся, оценивается их измененная стоимость в связи с изменением курса. Конечно, какое-то удорожание будет. <…> Но пока общая оценка не проведена", - добавил министр. 

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РоссияФайзуллин, Ирек Энварович
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