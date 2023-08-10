В Москве выставили на торги 20 кладовых помещений в доме на Рублевском шоссе

Они будут реализованы 28 августа посредством публичного предложения

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. В подвале многоэтажного жилого дома на Рублевском шоссе в Москве выставили на городские торги 20 кладовок. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политики Иван Щербаков.

"Город выставил на торги по продаже 20 кладовых помещений на подвальном этаже многоквартирного дома в районе Крылатское. Это огороженные металлической сеткой помещения площадью от семи до 23 кв. м. Они будут реализованы 28 августа посредством публичного предложения - такой формат предполагает понижение цены в ходе торгов", - сказал Щербаков, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как добавили в ведомстве, дом, в котором расположены кладовки, находится по адресу: Рублевское шоссе, дом 70, корпус 6. Доступ к ним возможен через места общего пользования. Здесь можно хранить сезонные вещи, инструменты, спортивный инвентарь и другое имущество.

"Прием заявок завершится 17 августа. Для участия понадобятся регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на инвестиционном портале столицы", - заключили в департаменте.