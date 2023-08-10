В Москве на торги выставят пять коммерческих помещений

Их общая площадь составляет более 2,7 тыс. кв. м

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Пять коммерческих помещений выставят на торги в Москве, их общая площадь составляет более 2,7 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Инвесторы смогут приобрести у города на торгах пять коммерческих помещений общей площадью более 2,7 тыс. кв. м. Объекты расположены в районах Басманном, Беговом, Кунцево, Москворечье-Сабурово и Рязанском. Большинство из них находятся недалеко от станций метро и имеют хорошую транспортную доступность. В них можно будет разместить магазины, галереи или офисы", - приводятся слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Отмечается, что самый крупный объект площадью более 1,2 тыс. кв. м расположен по адресу: Вторая Новорублевская улица, дом 8. Это двухуровневое помещение с витринами и потолками высотой 3,3 м. Будущий владелец сможет разместить в нем магазин или выставочный зал. Помещение по адресу: Подсосенский переулок, дом 17 площадью 390,1 кв. м расположено на втором этаже дома, являющегося выявленным объектом культурного наследия.

В доме на улице 1-й Новокузьминской, дом 5 выставляется на торги помещение площадью 561,1 кв. м, расположенное на пятом этаже здания, переоборудованного в офисный центр. Объект находится в пешей доступности от станций метро "Окская" и "Рязанский проспект". На Беговой аллее, дом 5 корпус 1 инвестор сможет приобрести помещение с отдельным входом площадью 311,5 кв. м. Рядом находится Московский ипподром.

"На улице Борисовские пруды на торги выставят помещение площадью 279,6 кв. м с отдельным входом и потолками высотой 3,4 м", - добавили в пресс-службе.