На Окской улице в Москве возведут бизнес-центр в виде призмы

Общая площадь комплекса составит 16,4 тыс. кв. м

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Деловой центр в виде красной призмы со скругленными углами построят на юго-востоке столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Офисное здание будет располагаться по адресу: Окская ул., вл. 9, в 400 м к юго-западу от станции метро "Окская" и Рязанского проспекта.

"Общая площадь десятиэтажного комплекса составит 16,4 тыс. кв. м. На первом этаже откроется кафе с верандой на улице, а со 2-го по 9-й этаж будут располагаться офисы класса "В". В подземной части размещается паркинг на 58 машино-мест", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов уточнил, что проектируемое здание представляет собой равнобедренный треугольник со скругленными углами. "Помимо необычной формы, внимание сразу же привлекает насыщенный красный цвет фасадов. Первый этаж с южной и западной стороны остеклен и заглублен относительно основной плоскости, благодаря чему образуются навесы над входными группами. Также в планах - сделать часть кровли эксплуатируемой", - добавил Кузнецов.

Проект выполнен компанией "Инпад". Для отделки фасадов используют композитные панели. В темное время предусмотрена архитектурная подсветка здания: вертикальные светильники расположат в районе оконных проемов и в зоне входных групп. Ограждения на кровле выполнят из алюминиевых ламелей.